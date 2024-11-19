Макрон раскритиковал Трампа намеком

Politico: Макрон намеком раскритиковал Трампа, не упомянув его в речи

Президент Франции Эммануэль Макрон намеком раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа, не упомянув напрямую его имени. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) французский лидер затронул проблему хрупкости международных соглашений и риска начала новых торговых войн, которые сопровождали первую администрацию Трампа. Особое внимание Макрон уделил Парижскому соглашению по климату 2016 года, из которого США также вышли при 45-м президенте.

«Мы добились прогресса со времен Парижского соглашения по климату. Но все это хрупко и может быть поставлено под сомнение в любой момент [странами], которые не соблюдают условия или не выходят из него (...) Любое разрушение международного порядка тарифной политикой, проводимой сильнейшими, побудит других сделать то же самое», — сказал Макрон.

6 ноября Макрон одним из первых поздравил выигрывавшего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе. В своем заявлении он особенно подчеркнул наличие общих убеждений.