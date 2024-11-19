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09:49, 19 ноября 2024Мир

Маск пообещал составить список самых глупых трат бюджета США

Маск при Трампе возглавит структуру по сокращению расходов бюджета США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX вместе с другим бизнесменом Вивиеком Рамасвами возглавят при администрации переизбранного экс-президента США Дональда Трампа структуру по сокращению расходов бюджета. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

«Существует около 428 федеральных агентств. О многих из них люди даже не слышали. Я думаю, нам хватит девяносто девяти», — цитирует агентство Маска.

Новая структура будет называться «Департамент по государственной эффективности», что на английском языке образует аббревиатуру DOGE — название породы собак сиба-ину из любимого мема Маска.

Ранее Маск и Рамасвами сообщили о планах закрыть несколько федеральных ведомств в США.

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