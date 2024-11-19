Мать получившего серьезные ожоги ребенка предстанет перед судом в российском регионе

На Камчатке за смерть четырехлетнего ребенка перед судом предстанет его мать

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 35-летняя жительница, чей ребенок получил серьезные ожоги и не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Женщину обвиняют в преступлении по статьям 156 («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. По версии следствия, она не обеспечивала сыну надлежащие условия жизни и злоупотребляла алкоголем. Ребенок не ходил в детский сад, у него не было одежды, обуви и игрушек, питался он продуктами быстрого приготовления, а также подвергался грубому обращению.

28 августа женщина оставила сына без присмотра, он взял зажигалку и, играя с ней, поджег на себе белье. В результате ребенок получил ожоги грудной клетки, плеч и предплечья. После мать обернула его мокрым полотенцем и обработала сама раны без вызова врачей. Спустя несколько дней ребенку стало хуже, спасти его не удалось.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако после нарушений ее заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, сломавшего нос ребенку на детской площадке.