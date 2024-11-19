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12:38, 19 ноября 2024Россия

Минобороны России продолжило наносить удары по украинской энергетике

Минобороны сообщило о нанесении новых ударов по украинской энергетике
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Минобороны сообщило о нанесении новых ударов по украинской энергетике. Это следует из сводки военного ведомства о ходе проведения специальной военной операции.

Удары были нанесены российским дальнобойным оружием – оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и ракетными войсками.

Энергетические объекты обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины, подчеркнули в военном ведомстве. Помимо этого, была поражены инфраструктура украинских аэродромов и 146 мест сосредоточения живой силы и военной техники.

17 ноября Россия нанесла массированный удар по объектам украинской энергетики. После этого власти регионов Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры. В частности, с такими заявлениями выступили в одной из западноукраинских областей — Львовской.

ЖЗЛ
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