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16:33, 19 ноября 2024Экономика

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится на сайте площадки.

Пауза длится с 16:18, причина пока не сообщалась. На сайте Московской биржи указана только, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Ранее днем рынок акций по индексу Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов. Лидером падения стали бумаги «Ростелекома» ( минус 4,5 процента) и ПАО «ФСК-Россети» ( минус 3,3 процента). Это произошло из-за опасений эскалации геополитической напряженности: на рынок давит неопределенность, связанная с информацией о разрешении стран запада на то, чтобы Украина использовала их оружие для ударов по российской территории.

К негативным факторам для рынка акций также можно отнести очередной сигнал российского Центробанка о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за увеличения общего ценового давления.

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