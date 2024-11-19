Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится на сайте площадки.

Пауза длится с 16:18, причина пока не сообщалась. На сайте Московской биржи указана только, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Ранее днем рынок акций по индексу Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов. Лидером падения стали бумаги «Ростелекома» ( минус 4,5 процента) и ПАО «ФСК-Россети» ( минус 3,3 процента). Это произошло из-за опасений эскалации геополитической напряженности: на рынок давит неопределенность, связанная с информацией о разрешении стран запада на то, чтобы Украина использовала их оружие для ударов по российской территории.

К негативным факторам для рынка акций также можно отнести очередной сигнал российского Центробанка о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за увеличения общего ценового давления.