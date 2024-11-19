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18:09, 19 ноября 2024Из жизни

Мужчина проехал больше четырех тысяч километров на велосипеде ради воссоединения с женой

Житель Китая проехал 4 тысячи километров на велосипеде во имя любви к жене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Christian Mang / Reuters

В Китае мужчина проехал 4,4 тысячи километров на велосипеде, чтобы доказать жене, что он ее любит. Об этом пишет South China Morning Post.

Чжоу, которому сейчас чуть больше 40 лет, познакомился с девушкой по имени Ли в Шанхае. Они полюбили друг друга и поженились в 2007 году. В 2013 году Чжоу и Ли развелись, но затем помирились и сыграли вторую свадьбу. После этого у пары родились сын и дочь. Однако позже муж и жена снова разошлись. «Между нами не было серьезных проблем, просто мы оба очень упрямы и действовали импульсивно, что привело к нескольким разрывам и примирениям», — объяснил Чжоу. При этом они поддерживали контакт и оба надеялись на воссоединение.

Через два года после разрыва Чжоу написал, что хочет снова быть вместе. Жена в шутку сказала, что едет в Лхасу и, если муж сможет доехать туда на велосипеде, то она подумает о его предложении. Однако Чжоу воспринял ее слова всерьез и 28 июля отправился в путь из города Нанкин во имя любви. За сто дней он преодолел больше 4,4 тысячи километров и достиг Лхасы 28 октября.

Во время своего путешествия Чжоу дважды получал тепловой удар и даже один раз был госпитализирован. Во второй раз его состояние было таким серьезным, что к нему на машине приехала жена. Однако, несмотря на то что она уговаривала его закончить путь и уже согласилась воссоединиться с ним, он настоял, чтобы доехать до Лхасы. При этом на пути в Лхасу в больницу из-за перепадов высоты попала и Ли. Чжоу добрался до нее, и после выписки они доехали до пункта назначения вместе. После прибытия они поженились в третий раз.

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После свадьбы Ли с детьми отправилась в их общий дом в провинцию Цзянсу, в то время как Чжоу решил продолжить велосипедное путешествие. Он намерен поехать в Непал, а после — в Европу.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Ему удалось успеть к началу свадьбы и повести дочь под венец.

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