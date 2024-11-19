Депутат Дубинский предложил упразднить пост президента Украины

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предложил упразднить пост президента Украины в качестве одной из мер по борьбе с иностранным влиянием. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя цель — зачистить мою страну от агентов иностранного влияния, которые превратили Украину в проект для международных разборок и бездонную кассу, из которой эти разборки оплачиваются», — заявил Дубинский.

Депутат перечислил ряд мер, которые позволят добиться цели. В частности, он предложил упразднить пост президента Украины, запретить наблюдательные советы с участием иностранцев и принять закон об агентах иностранного влияния, аналогичный существующему в США.

Ранее Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве концентрационном лагере «Спортзал».