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22:36, 19 ноября 2024Бывший СССР

На Украине предложили упразднить пост президента страны

Депутат Дубинский предложил упразднить пост президента Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предложил упразднить пост президента Украины в качестве одной из мер по борьбе с иностранным влиянием. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя цель — зачистить мою страну от агентов иностранного влияния, которые превратили Украину в проект для международных разборок и бездонную кассу, из которой эти разборки оплачиваются», — заявил Дубинский.

Депутат перечислил ряд мер, которые позволят добиться цели. В частности, он предложил упразднить пост президента Украины, запретить наблюдательные советы с участием иностранцев и принять закон об агентах иностранного влияния, аналогичный существующему в США.

Ранее Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве концентрационном лагере «Спортзал».

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