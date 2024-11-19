Назван процент желающих победы Овечкина над Гретцки игроков НХЛ

The Athletic: 98 процентов игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналисты The Athletic назвали процент игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые желают, чтобы российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по результативности в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на издание.

По информации источника, 98,1 процента хоккеистов ответили положительно. Соответственно, лишь 1,9 процента против того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.

Ранее 19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

