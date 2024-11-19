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00:59, 19 ноября 2024Культура

Названо место прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным

Прощание с экс-солистом «На-На» Левкиным пройдет на Троекуровском кладбище
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Церемония прощания с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным состоится в Большом траурном зале Троекуровского кладбища 19 ноября с 11:00 до 13:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что после прощания Левкина похоронят на Троекуровском кладбище.

17 ноября музыканта не стало. Ему было 57 лет. Экс-солиста «На-На» госпитализировали с подозрением на пневмонию. Позднее Левкина поместили в реанимацию с диагнозом «лейкоз».

Ранее журналист Владимир Полупанов рассказал, что в середине октября он встретил Левкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Полупанов сделал с музыкантом совместное фото, а также договорился о проведении интервью.

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