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11:24, 19 ноября 2024Забота о себе

Названы только притворяющиеся полезными продукты

Диетолог Пирсон: в растительном молоке и граноле содержится слишком много сахара
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Британские диетологи Рианнон Ламберт и Ким Пирсон перечислили несколько популярных продуктов, которые только притворяются полезными, а в действительности содержат слишком много сахара, соли или жиров. Их слова передает Daily Mail.

Пирсон подчеркнула, зачастую в миндальном, кокосовом, овсяном и других видах растительного молока содержится большое количество скрытого сахара. «Важно читать этикетки и выбирать исключительно несладкие, витаминизированные варианты с низким содержанием сахара», — посоветовала диетолог.

Еще одним продуктом, который содержит большое количество сахара и масел для улучшения вкуса и текстуры, Ламберт назвала гранолу. По ее словам, в 50-граммовой порции продукта из супермаркета может содержаться 8,4 грамма сахара — треть от рекомендованной дневной нормы.

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Также диетологи рекомендовали не злоупотреблять авокадо. По словам Ламберт, этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами, предотвращающими образование холестериновых бляшек в крови. Однако калорийность одного авокадо среднего размера может достигать 250 килокалорий — столько же, сколько в шоколадном батончике, поэтому употреблять его надо в ограниченных количествах.

Лишь «притворяется» полезным, по мнению диетологов, и кокосовое масло, часто рекламируемое как полезный для здоровья продукт. Они подчеркнули: 90 процентов жиров в нем — насыщенные, что выше, чем в сливочном масле. Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров провоцируют подъем уровня холестерина в крови, а значит, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Ламберт.

Не слишком полезны для здоровья и овощные чипсы, отметила Пирсон. Этот продукт, как и картофельные аналоги, готовится на растительном масле с добавлением большого количества соли и ароматизаторов, предупредила диетолог.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что людям с болезнями почек следует избегать употребления шоколада, орехов. По его словам, в этих продуктах содержится много оксалатов. Также врач призвал ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, в том числе авокадо.

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