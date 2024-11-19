НХЛ рассказала о подготовке к празднованию по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

В НХЛ проведут мероприятия по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал о подготовке к празднованию по случаю обновления российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по результативности в регулярных чемпионатах лиги. Его слова приводит Odds.ru.

Дэйли заявил, что в НХЛ проведут специальные мероприятия. «Мы уже готовимся к этому событию», — подчеркнул он.

Ранее 19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.