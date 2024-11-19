Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

СК: суд поместил под домашний арест двух подростков из Пензы по делу о теракте

Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

Начало событий в новости Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

Суд отправил под домашний арест двух подростков, обвиняемых в поджоге сотовых вышек в Пензе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, в период с 26 октября по 8 ноября они по поручению пользователя из сети совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи в Пензе. За совершенное преступление им выплатили денежное вознаграждение.

Ранее 19 ноября сообщалось, что задержанные — школьник и студент. По данным следствия, они повредили две сотовые вышки в Ленинском и Октябрьском районах города, за что получили 20 тысяч рублей. Им грозит от 12 до 20 лет колонии.