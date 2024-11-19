Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 19 ноября 2024Силовые структуры

Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

В Пензе следователи возбудили дело о теракте в отношении двух подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globalloookpress.com

В Пензе возбудили дело по статье о теракте в отношении школьника и студента. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Юношей подозревают в поджоге двух сотовых вышек в Ленинском и Октябрьском районах. По версии следствия, неизвестный пообещал им в мессенджере заплатить за поджоги 20 тысяч рублей. 7 и 9 ноября подростки выполнили задание. В результате на вышках сгорели провода, оптические кабели и часть оборудования.

Через несколько дней следователи вышли на подозреваемых. Молодым людям грозит от 12 до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что уроженца Украины арестовали из-за попытки поджога покрышек в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова объяснила отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20. Она заявила, что Лавров умеет наводить шорох

      В Эстонии раскрыли темы разговоров европейских чиновников с командой Трампа

      «Жители Москвы могут рассчитывать на 62,5 тысячи рублей». В России назвали справедливый размер пенсии

      В США раскрыли реакцию Запада на звонок Шольца Путину

      В Раде атаку на украинскую энергетику объяснили реакцией на эскалацию конфликта США

      Макрон раскритиковал Трампа намеком

      Россиянам назвали выгодное время для покупки дачи

      Мигранты штурмовали отдел полиции в российском городе ради одной цели

      Хоккеист «Вашингтона» подрался с нанесшим травму Овечкину игроком

      Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше