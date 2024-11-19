Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

В Пензе следователи возбудили дело о теракте в отношении двух подростков

В Пензе возбудили дело по статье о теракте в отношении школьника и студента. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Юношей подозревают в поджоге двух сотовых вышек в Ленинском и Октябрьском районах. По версии следствия, неизвестный пообещал им в мессенджере заплатить за поджоги 20 тысяч рублей. 7 и 9 ноября подростки выполнили задание. В результате на вышках сгорели провода, оптические кабели и часть оборудования.

Через несколько дней следователи вышли на подозреваемых. Молодым людям грозит от 12 до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что уроженца Украины арестовали из-за попытки поджога покрышек в Санкт-Петербурге.

