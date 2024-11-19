Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 27 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 867-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 27 голов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин отличился при счете 2:1 в пользу «Кэпиталз» на 11-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах остается канадский хоккеист Гретцки. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Россиянин также повторил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра по количеству вратарей, которым он забивал в матчах НХЛ. Теперь у Овечкина их 178, как и у чеха.

Ранее Овечкин впервые за два года оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий отметился тремя голами в поединке против «Вегас Голден Найтс».

