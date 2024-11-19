Овечкин во второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин во второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин во второй раз подряд признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий оформил дубль во встрече регулярного чемпионата против «Юты» (6:2). Второй звездой дня признан голкипер «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо, отразивший все 30 бросков по своим воротам. Тройку лучших игроков замкнул защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар, оформивший дубль.

Овечкин в матче с Ютой получил травму после того, как канадец Джек Макбэйн нанес ему удар в колено. Подробности полученного повреждения пока неизвестны.

Ранее Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ 18 ноября. В матче против «Вегас Голден Найтс» он оформил хет-трик.

