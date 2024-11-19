Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень показал записку от матери из тюрьмы и получил совет переехать

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tim Photoguy / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Sad_Dog_5289 опубликовал на портале фотографию записки, которую он получил от своей матери. В комментариях парню посоветовали переехать.

На фотографии, которую опубликовал автор поста, был изображен круглый кусок бумаги с трудно читаемыми надписями, сделанными простым карандашом. Автор публикации рассказал, что записку его мать прислала ему из тюрьмы. Он также пояснил, что она больна шизофренией и биполярным расстройством. Парень добавил, что его родительница находится в заключении из-за обвинений в жестоком обращении с детьми и хранении наркотиков.

В комментариях пользователь также расшифровал послание. В нем его мать оскорбительно высказывалась в его адрес и пожелала ему рецидива онкологического заболевания.

«Я бы, наверно, на твоем месте переехал, когда и если она выйдет на свободу», «Надеюсь, в тюрьме она принимает лекарства», «Как будто написано тем, кто действительно должен сидеть в тюрьме», «Смените страну проживания, имя, работу, сделайте пластическую операцию», «По крайней мере, она все еще думает о тебе», «Я потерял часть души, читая это», — поделились своими эмоциями комментаторы.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на портал записку, которую он обнаружил в книге. Комментаторы признались, что сказанное в ней заставило их расплакаться.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Аномальную погоду в России объяснили

      В России подорожали некоторые продукты питания

      Россия увеличила вложения в гособлигации США

      Названа причина желания Шольца поговорить с Путиным

      Известный российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      Украина атаковала российский регион с воздуха

      Запрещенная в Австралии скандальная порномодель нашла новую страну для секс-тура

      Парень показал записку от матери из тюрьмы и получил совет переехать

      Бывшим топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше