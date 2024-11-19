Парень показал записку от матери из тюрьмы и получил совет переехать

Пользователь Reddit с ником Sad_Dog_5289 опубликовал на портале фотографию записки, которую он получил от своей матери. В комментариях парню посоветовали переехать.

На фотографии, которую опубликовал автор поста, был изображен круглый кусок бумаги с трудно читаемыми надписями, сделанными простым карандашом. Автор публикации рассказал, что записку его мать прислала ему из тюрьмы. Он также пояснил, что она больна шизофренией и биполярным расстройством. Парень добавил, что его родительница находится в заключении из-за обвинений в жестоком обращении с детьми и хранении наркотиков.

В комментариях пользователь также расшифровал послание. В нем его мать оскорбительно высказывалась в его адрес и пожелала ему рецидива онкологического заболевания.

«Я бы, наверно, на твоем месте переехал, когда и если она выйдет на свободу», «Надеюсь, в тюрьме она принимает лекарства», «Как будто написано тем, кто действительно должен сидеть в тюрьме», «Смените страну проживания, имя, работу, сделайте пластическую операцию», «По крайней мере, она все еще думает о тебе», «Я потерял часть души, читая это», — поделились своими эмоциями комментаторы.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на портал записку, которую он обнаружил в книге. Комментаторы признались, что сказанное в ней заставило их расплакаться.