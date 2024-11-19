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17:33, 19 ноября 2024Забота о себе

Перечислены разрушающие печень продукты

Гастроэнтеролог Ломова: сало, сосиски и сладости разрушают печень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoad Shejtman / Unsplash

Регулярное потребление некоторых продуктов разрушает клетки печени, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Их врач перечислила в беседе с «Известиями».

Самый большой вред печени наносит алкоголь, заявила Ломова. Врач добавила, что для этого органа вреды продукты, богатые животными жирами: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирное мясо, пирожные, торты, мучные изделия и фастфуд.

Гастроэнтеролог добавила, что причиной повреждения печени может также стать переизбыток фруктозы из фруктов или глюкозы из сладостей. Вредны для печени и консервы и полуфабрикаты, поскольку в них много соли, консервантов и стабилизаторов, подчеркнула она.

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Ломова порекомендовала следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и состоял преимущественно из полезных продуктов, а также не забывать о профилактических осмотрах, поскольку болезни печени часто протекают бессимптомно.

Ранее врач-гепатолог, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что хотя диагностировать заболевания печени без специальных исследований можно только на поздних стадиях болезни, иногда они имеют внешние проявления. Он также рассказал, как узнать о проблемах с печенью.

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