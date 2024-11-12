Врач назвал безошибочный способ узнать о проблемах с печенью

Гепатолог Андрей Якушев назвал пожелтение кожи во рту признаком болезней печени

Гепатолог, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что, хотя диагностировать заболевания печени без специальных исследований можно только на поздних стадиях болезни, иногда они имеют внешние проявления. Безошибочный способ узнать о проблемах с печенью доктор назвал «Ленте.ру».

По словам доктора, о заболеваниях органа говорит то, что кожные покровы желтеют. Врач уточнил, что сначала желтеют слизистые во рту, далее глаза, а потом и кожа. Кроме того, заподозрить проблемы с печенью можно в том случае, если у человека появляется тупая боль и тяжесть в правом подреберье — это может говорить о том, что орган увеличился в размерах.

Третьим признаком Якушев назвал пальмарную эритему — покраснение кожи на ладонях. «У мужчин этот признак в большинстве случаев говорит о наличии поражения печени, с женщинами сложнее, но обратить внимание точно стоит», — объяснил врач.

Кроме того, при заболеваниях печени может появляться кожный зуд и сосудистые звездочки, паутинкой расходящиеся от сосуда и белеющие при нажатии. Они часто появляются при тяжелом заболевании печени — циррозе, отметил доктор.

Ранее Якушев назвал причины переедания. По его словам, люди много едят при больших нагрузках, стрессе и отсутствии других удовольствий в жизни, кроме еды.