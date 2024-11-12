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08:32, 12 ноября 2024Забота о себе

Врач назвал безошибочный способ узнать о проблемах с печенью

Гепатолог Андрей Якушев назвал пожелтение кожи во рту признаком болезней печени
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Гепатолог, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что, хотя диагностировать заболевания печени без специальных исследований можно только на поздних стадиях болезни, иногда они имеют внешние проявления. Безошибочный способ узнать о проблемах с печенью доктор назвал «Ленте.ру».

По словам доктора, о заболеваниях органа говорит то, что кожные покровы желтеют. Врач уточнил, что сначала желтеют слизистые во рту, далее глаза, а потом и кожа. Кроме того, заподозрить проблемы с печенью можно в том случае, если у человека появляется тупая боль и тяжесть в правом подреберье — это может говорить о том, что орган увеличился в размерах.

Третьим признаком Якушев назвал пальмарную эритему — покраснение кожи на ладонях. «У мужчин этот признак в большинстве случаев говорит о наличии поражения печени, с женщинами сложнее, но обратить внимание точно стоит», — объяснил врач.

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Кроме того, при заболеваниях печени может появляться кожный зуд и сосудистые звездочки, паутинкой расходящиеся от сосуда и белеющие при нажатии. Они часто появляются при тяжелом заболевании печени — циррозе, отметил доктор.

Ранее Якушев назвал причины переедания. По его словам, люди много едят при больших нагрузках, стрессе и отсутствии других удовольствий в жизни, кроме еды.

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