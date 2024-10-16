Гастроэнтеролог Якушев призвал больше заниматься хобби для борьбы с перееданием

Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что причиной переедания могут быть большие нагрузки, стресс и отсутствие других удовольствий в жизни, кроме еды. В комментарии «Ленте.ру» врач назвал способы побороть нездоровую тягу к еде.

По словам доктора, во время стресса организм стремится пополнить запасы калорий. Однако при регулярном обильном питании появляется лишний вес, увеличивается риск проблем с сердцем и нарушается обмен веществ.

Чтобы справиться с этой проблемой, Якушев посоветовал осознать, что переедание — это способ справиться с сильными эмоциями. Этот шаг поможет перестать испытывать чувство вины, объяснил врач. Кроме того, он рекомендовал искать другие источники удовольствий: заниматься хобби, гулять или общаться с близкими, когда хочется объесться.

Эффективны в борьбе с обжорством и дневники питания, заверил гастроэнтеролог. С их помощью легче анализировать, что было съедено просто так, а что — из-за голода.

«Чтобы справиться с вредной пищевой привычкой, стоит убрать все сладости, снеки и другие вредные продукты. При походе в магазин нужно покупать больше овощей, они идеально подходят для здорового перекуса. И последний совет — больше пейте и спите. При недостатке сна организм переходит в режим накопления энергии, а чувство голода усиливается», — подытожил эксперт.

Ранее Якушев назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях. По его заверению, кофе вкупе с недосыпом негативно сказываются на здоровье мозга.