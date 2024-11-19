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12:08, 19 ноября 2024Бывший СССР

Пленный офицер ВСУ сообщил о деморализованном состоянии солдат украинской армии

Пленный офицер ВСУ: украинские солдаты близ Курахово деморализованы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Курахово деморализованы ввиду больших потерь. Об этом заявил пленный офицер, командир 3-го взвода 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Долматов, передает ТАСС.

«Мы постоянно отступаем, личного состава практически в боевом составе не осталось, он деморализован», — заявил Долматов. По его словам, солдаты отказываются выполнять приказы командования.

Он рассказал, что многие мобилизованные солдаты проходят в учебных местах краткое обучение, где не получают достаточной подготовки к настоящей ситуации на фронте.

Ранее другой украинский военнопленный, Вячеслав Гаманец, заявил, что командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, и признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

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