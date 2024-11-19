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18:15, 19 ноября 2024Экономика

Альфа-Банк и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Альфа-Банк и Ространснадзор подписали соглашение на Транспортной неделе
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Альфа-Банк

В рамках Транспортной недели 2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Альфа-Банком и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзором). Подписи под документом поставили председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Подписание с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта соглашения является важным шагом в нашем стремлении улучшить качество жизни сотрудников транспортной отрасли России, а также внести вклад в безопасность и стабильность транспортной системы страны. Это очень созвучно нашим ценностям, поэтому мы рады поддержать Ространснадзор», — рассказал Олег Сысуев.

Предметом соглашения стало сотрудничество по решению финансовых, социальных, экономических и других задач в рамках комплексного развития транспортной отрасли.

В ходе диалога во время рабочей встречи стороны затронули вопросы взаимодействия банка и Службы с целью развития транспортного комплекса России, снижения нагрузки на бизнес и развития цифровизационных процессов.

«Сотрудничество с ведущими финансовыми институтами, такими как Альфа-Банк, открывает новые возможности для устойчивого развития транспортной отрасли. Это соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач, направленных на повышение эффективности, финансовой устойчивости и модернизацию инфраструктуры, что в конечном итоге способствует укреплению экономики страны», — отметил Виктор Басаргин.

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