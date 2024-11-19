Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 19 ноября 2024Силовые структуры

Полиция начала розыск снимавших на видео расправу над похищенным россиянином преступников

В Подмосковном лесу преступники снимали на видео пытки похищенного ими мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Подмосковье полиция ищет снявших на видео расправу над похищенным россиянином преступников. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

По данным канала, пропавшим 31 октября оказался 30-летний Сармат. Он проживал в Москве без семьи и не имел постоянной работы. Через некоторое время с его номера матери поступил звонок, по которому она поняла, что с сыном что-то случилось. Обращение в полицию желаемого результата сразу не принесло. Вычислить предполагаемое место преступления оперативникам удалось после обнаруженного в интернете видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину на камеру.

Сотрудники полиции нашли место в Домодедовском городском округе, где были обнаружены личные вещи пострадавшего. После этого родственники и волонтеры вышли на поиски. Тело мужчины обнаружила его мать, оно было в синяках и гематомах. По версии следствия, его похитили и вывезли в лес, где после издевательств оставили без возможности выжить.

Ранее сообщалось, что сосед расправился с семейной парой на прогулке с собакой в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

      Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      В России увеличили выпуск боевых пистолетов

      Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше