Полиция начала розыск снимавших на видео расправу над похищенным россиянином преступников

В Подмосковном лесу преступники снимали на видео пытки похищенного ими мужчины

В Подмосковье полиция ищет снявших на видео расправу над похищенным россиянином преступников. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

По данным канала, пропавшим 31 октября оказался 30-летний Сармат. Он проживал в Москве без семьи и не имел постоянной работы. Через некоторое время с его номера матери поступил звонок, по которому она поняла, что с сыном что-то случилось. Обращение в полицию желаемого результата сразу не принесло. Вычислить предполагаемое место преступления оперативникам удалось после обнаруженного в интернете видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину на камеру.

Сотрудники полиции нашли место в Домодедовском городском округе, где были обнаружены личные вещи пострадавшего. После этого родственники и волонтеры вышли на поиски. Тело мужчины обнаружила его мать, оно было в синяках и гематомах. По версии следствия, его похитили и вывезли в лес, где после издевательств оставили без возможности выжить.

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