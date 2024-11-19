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10:24, 19 ноября 2024Из жизни

Полиция нашла в коровьем навозе 23,7 миллиона рублей

В Индии полиция обнаружила украденные деньги в куче коровьего навоза
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Guido Kirchner / Shutterstock / Fotodom

Полиция в Индии нашла украденные деньги в необычном тайнике. Об этом пишет NDTV.

Инцидент произошел в деревне Бадамандаруни, рядом с городом Баласор, штат Одиша. Полицейские из штата Одиша и города Хайдарабад (штат Телангана) прибыли туда в рамках расследования о краже в офисе сельскохозяйственной компании. Ее сотрудник, Гопал Бехера, вскрыл сейф с деньгами и забрал около двух миллионов рупий (около 23,7 миллиона рублей), после чего скрылся. Правоохранителям стало известно, что он переслал украденное зятю Рабиндре Бехера в Бадамандаруни.

Полицейские обыскали дом и прилегающий участок. Они обнаружили деньги спрятанными в куче коровьего навоза во дворе. Всю сумму конфисковали. Рабиндра Бехера находится в бегах. Однако полицейские арестовали другого члена семьи.

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