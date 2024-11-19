Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 19 ноября 2024Мир

Посол Ирана заверил в неизменности отношений с Россией в случае сделки с Европой

Посол Ирана: отношения с Россией не изменятся в случае возобновления СВПД
Семен Александров (редактор)
Казем Джалали

Казем Джалали. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отношения с Россией не изменятся в случае возобновления Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В неизменности отношений с Москвой после сделки Тегерана с Европой заверил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия и Иран нашли свой собственный способ сотрудничества и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелерадиокомпании анонсировал возобновление переговоров о возвращении к СВПД по иранской ядерной программе. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, подразумевающую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВДП и восстановлении санкций против Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

      Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

      Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

      В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

      Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше