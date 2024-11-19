Посол Ирана заверил в неизменности отношений с Россией в случае сделки с Европой

Посол Ирана: отношения с Россией не изменятся в случае возобновления СВПД

Отношения с Россией не изменятся в случае возобновления Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В неизменности отношений с Москвой после сделки Тегерана с Европой заверил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия и Иран нашли свой собственный способ сотрудничества и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелерадиокомпании анонсировал возобновление переговоров о возвращении к СВПД по иранской ядерной программе. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, подразумевающую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВДП и восстановлении санкций против Тегерана.