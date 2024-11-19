Президент Мексики раскритиковала существующий миропорядок

Шейнбаум: созданный миропорядок утратил эффективность в поиске решений кризисов

Существующий миропорядок утратил эффективность в поиске путей преодоления кризисов, о чем свидетельствуют конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. С такой критикой на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро выступила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, ее слова приводятся на сайте правительства страны.

Она подчеркнула, что многосторонняя система и уважение к международному праву утратили силу, а в действиях международных институтов нет глубокой реакции.

«Мы должны остановить экономику разрушения, которая не приводит ни к чему, кроме страданий», — призвала Шейнбаум.

Ранее стало известно, что Клаудия Шейнбаум отвергла приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского совершить официальный визит на Украину. Она объяснила, что ее основная задача — управлять Мексикой. Политик анонсировала посещение ряда международных мероприятий, однако отметила, что «не будет много путешествовать».