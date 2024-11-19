Президента одной страны госпитализировали во время саммита G20

Президента Парагвая Сантьяго Пенья госпитализировали во время саммита G20

Президента Парагвая Сантьяго Пенья госпитализировали во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание газета Última Hora.

46-летний политик пожаловался на боль в области сердца. Врачи отвезли его в машине скорой помощи в медцентр при Музее современного искусства. Там сделали кардиограмму и приняли решение перевезти высокопоставленного пациента в частную больницу Самаритано.

Глава государства останется в клинике на сутки для наблюдения. В больнице пообещали в ближайшие несколько часов опубликовать медицинское заключение о состоянии здоровья Пеньи.

Вице-президент Парагвая Педро Аллиана сообщил в соцсетях, что разговаривал с Пеньей. По словам политика, с президентом все хорошо, а причиной госпитализации стало «легкое недомогание».

10 ноября в больницу был доставлен президент Армении Ваагн Хачатурян. Местные СМИ выяснили, что политика госпитализировали из-за проблем с сердцем. Позднее его посетила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.