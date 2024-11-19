Раскрыто состояние госпитализированного на саммите G20 президента Парагвая

Вице-президент Аллиана: президент Парагвая чувствует себя хорошо

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный на саммите «Большой двадцатки» (G20) в бразильском Рио-де-Жанейро, чувствует себя хорошо. Об этом в соцсети X написал вице-президент республики Педро Аллиана.

«Я разговаривал с президентом Сантьяго Пенья, оказавшимся в больнице из-за легкой болезни», — заявил политик. Он добавил, что с главой государства все в порядке, он ждет результатов медицинских анализов.

Сантьяго Пенья обратился к врачам ранее 19 ноября, пожаловавшись на боли в области сердца. 46-летнего президента решили госпитализировать, он на сутки останется в лечебном учреждении под наблюдением медиков.