Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:45, 19 ноября 2024Наука и техника

Разгадана тайна узора в Крабовидной туманности

Physical Review Letters: раскрыто происхождение узора в Крабовидной туманности
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / HST / ASU / J. / Wikimedia

Астрофизики-теоретики из Университета Канзаса разгадали тайну происхождения необычного узора «зебра», который наблюдается в высокочастотных радиоимпульсах из Крабовидной туманности. Это открытие опубликовано в журнале Physical Review Letters.

В центре Крабовидной туманности находится нейтронная звезда, известная как пульсар, которая испускает импульсное электромагнитное излучение. Этот пульсар уникален тем, что демонстрирует зеброобразный узор в спектре радиоволн, который не встречается у других пульсаров. Данный узор отличается стабильностью и высокой поляризацией.

Чтобы понять природу зеброобразного узора, ученый смоделировал дифракцию волн вокруг круглой отражающей области с переменным показателем преломления. Он использовал методы волновой оптики для изучения влияния плотной плазмы, которая окружает нейтронную звезду. Модель позволила исследовать, как электромагнитные импульсы взаимодействуют с заряженными частицами в магнитосфере звезды.

На основе этих моделей удалось объяснить различия в узоре полос, которые зависят от частоты радиоволн. Высокочастотные волны отражаются плотной плазмой на разных радиусах от звезды, что создает различную интерференцию. В результате этого низкие частоты образуют широкие тени, а высокие — узкие, что и приводит к возникновению необычного зеброобразного узора.

Данный метод анализа открыл возможность измерять плотность плазмы в магнитосфере нейтронной звезды. Используя наблюдаемые полосы, можно вывести параметры плотности и распределение плазмы. Это позволяет по сути создавать изображение или проводить томографию магнитосферы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о помолвке и планировании детей

      Известной телеведущей удалили редкую опухоль мозга

      Разгадана тайна узора в Крабовидной туманности

      Бизнес ВКонтакте получит отзывы

      Арестовали выстрелившего из сигнального пистолета в сверстника российского подростка

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Зеленский подтвердил разрешение на удары по территории России

      В отношении угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста возбудили дело

      Россияне рассказали о планах на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше