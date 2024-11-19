Разработана генная терапия для лечения слепоты и глухоты

Journal of Clinical Investigation: генная терапия восстановила слух у мышей

Ученые Гарвардской медицинской школы сделали новый шаг в разработке генной терапии для лечения синдрома Ашера типа 1F — редкого заболевания, которое вызывает потерю слуха и прогрессирующую слепоту. Они предложили новый метод доставки исправленного гена PCDH15, который восстанавливает слух у мышей и показывает потенциал для улучшения зрения у человеческих органоидов сетчатки и нечеловекообразных приматов. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation.

Основная проблема разработки терапии с использованием гена PCDH15 заключается в том, что он слишком большой для стандартного вирусного переносчика, аденоассоциированного вируса (AAV). Команда разработала новую стратегию, в которой ген делится на две части, после чего каждая из них помещается в отдельный вирус AAV. После доставки во внутреннее ухо или глаз части гена соединяются и начинают производить правильный белок — протокадгерин-15.

Прежняя стратегия команды включала уменьшение гена PCDH15 до мини-версии, которая могла поместиться в AAV. Новый метод служит альтернативой, если первый подход окажется небезопасным или неэффективным в клинических испытаниях на людях. Возможность использовать два разных метода увеличивает шансы на успешное лечение.

При тестировании нового метода на мышах удалось восстановить слух и чувство равновесия. Это подтверждает, что новая генная терапия работает эффективно в отношении слуха. Мышиные модели, однако, не позволяют оценить эффект на зрение, так как у них не проявляется типичная для синдрома Ашера потеря зрения.

Чтобы оценить влияние нового метода на зрение, ученые провели опыты с человеческими ретинальными органоидами и сетчатками нечеловекообразных приматов. Результаты показали, что белок протокадгерин-15 успешно синтезировался в светочувствительных клетках и мигрировал в нужные участки сетчатки. Это указывает на возможную эффективность лечения в предотвращении потери зрения.

Исследователи отмечают, что, хотя кохлеарные имплантаты уже позволяют компенсировать потерю слуха, на данный момент не существует методов для лечения потери зрения при синдроме Ашера. Новый подход может стать перспективным шагом в создании терапии, способной сохранять зрение у пациентов с этим редким генетическим заболеванием.