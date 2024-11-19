Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:19, 19 ноября 2024Ценности

Рэпер Дрейк неожиданно сменил имидж после критики фанатов

Мария Винар

Фото: @champagnepapi

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Дрейк (Drake), неожиданно сменил имидж после критики фанатов. На соответствующую публикацию на его странице в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

38-летний музыкант поделился снимком, на котором запечатлел себя в черно-белой футболке. На размещенных кадрах видно, что артист решил избавиться от косичек и сделал короткую стрижку.

Поклонники оценили преображение артиста в комментариях под постом. «Дрейк подстригся? Эти косички смотрелись так глупо!», «Если Дрейк подстригся, может, и мне стоит подстричься», «Я рад, что он сделал это», «Он подстригся после расставания, как это делают женщины», «Кто разрешил тебе стричься?» — высказывались они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Дрейк сделал неоднозначную татуировку и удивил журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

      Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      В России увеличили выпуск боевых пистолетов

      Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше