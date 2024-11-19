Рэпер Дрейк неожиданно сменил имидж после критики фанатов

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Дрейк (Drake), неожиданно сменил имидж после критики фанатов. На соответствующую публикацию на его странице в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

38-летний музыкант поделился снимком, на котором запечатлел себя в черно-белой футболке. На размещенных кадрах видно, что артист решил избавиться от косичек и сделал короткую стрижку.

Поклонники оценили преображение артиста в комментариях под постом. «Дрейк подстригся? Эти косички смотрелись так глупо!», «Если Дрейк подстригся, может, и мне стоит подстричься», «Я рад, что он сделал это», «Он подстригся после расставания, как это делают женщины», «Кто разрешил тебе стричься?» — высказывались они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Дрейк сделал неоднозначную татуировку и удивил журналистов.