Режиссера Александра Митту признали неизлечимо больным

Mash: режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус

91-летнего российского режиссера Александра Митту, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у кинематографиста обнаружили злокачественное образование в почке. Отмечается, что Митта не может самостоятельно вставать. В ближайшее время его будет обследовать онколог.

В ноябре прошлого года Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.