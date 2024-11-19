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09:16, 19 ноября 2024Культура

Режиссера Александра Митту признали неизлечимо больным

Mash: режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

91-летнего российского режиссера Александра Митту, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у кинематографиста обнаружили злокачественное образование в почке. Отмечается, что Митта не может самостоятельно вставать. В ближайшее время его будет обследовать онколог.

В ноябре прошлого года Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.

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