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08:08, 19 ноября 2024Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Минфин США: портфель гособлигаций России вырос до $25 млн в сентябре
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский портфель американских гособлигаций вырос до 25 миллионов долларов в сентябре. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов США сообщает РИА Новости.

Утверждается, что теперь вложения РФ в госбумаги США составляют 22 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и три миллиона в краткосрочных. С августа объем долгосрочных вложений увеличился на один миллион.

Крупнейшими держателями американского долга остаются Япония (1,123 триллиона долларов), Китай (772 миллиарда) и Великобритания (764,7 миллиарда).

Ранее стало известно, что объем вложений России в государственные облигации США сократился в июле до рекордных 24 миллионов долларов, это самый низкий показатель с начала 2020 года. В июне вложения в ценные бумаги составляли 44 миллиона долларов, в мае — 45 миллионов, в апреле — 46 миллионов.

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