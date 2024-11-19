Россиян предупредили о подорожании шампанского

С января 2025 года акциз на шампанское и игристые вина в России повысится

С января 2025 года в России акциз на шампанское и игристые вина в России повысится на шесть рублей, а минимальная отпускная цена таких напитков составит 125 рублей. Об этом напомнил директор Ассоциации производителей игристых вин России Алан Соколов, его слова приводит «Абзац».

Эксперт уточнил, что за прошедший год импортное шампанское выросло в цене на 10-18 процентов, а игристое вино российского производства — максимум на 10 процентов. Рост цен связан с ослаблением рубля относительно доллара, увеличением ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики.

Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин говорил, что с начала 2024 года цены на импортное шампанское в российских розничных магазинах увеличились как минимум на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. На фоне резкого удорожания иностранного шампанского его доля на российском рынке значительно снизилась, добавил аналитик. В настоящее время она оценивается в 15 процентов, тогда как доля отечественных аналогов составляет 85 процентов.