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14:47, 19 ноября 2024Ценности

Россиянам перечислили самые модные цвета одежды для встречи Нового года

Стилист Скороходова посоветовала встречать Новый год в одежде зеленого цвета
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Fiordaliso / Getty Images

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила самые модные цвета одежды для встречи 2025 года. Ее комментарий приводит «Радио 1».

Эксперт посоветовала надевать на новогоднее торжество наряды различных оттенков зеленого — от салатового до изумрудного. В то же время актуальными будут винный, шоколадный, лазурный и алый тона, а также сочетание черного и белого и принт в виде змеиной кожи.

Кроме того, специалистка высказалась о популярных материалах, среди которых велюр, бархат и парча. «Также стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами», — указала собеседница издания.

Ранее российский стилист Влад Лисовец посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 1950-х и 1960-х годов зимой.

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