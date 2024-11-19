Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 19 ноября 2024Путешествия

Россиянин побывал в Германии и раскрыл размер местной пенсии

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Российский путешественник побывал в Германии и раскрыл размер пенсии местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, в среднем немецким пенсионерам выплачивают 1,5 тысячи евро в месяц (159 тысяч рублей), однако после вычета сборов сумма оказывается меньше. Так, блогер посчитал, что на коммунальные платежи, продукты и налоги у пожилых немцев уходит в среднем тысяча евро (105 тысяч рублей) в месяц.

Материалы по теме:
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется» История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
12 октября 2020
«Здесь люди уважают себя и свой труд» История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
«Здесь люди уважают себя и свой труд»История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
9 марта 2020

«Некоторые профессии подразумевают еще более высокие пенсии в старости. Например, бывшие инженеры горной промышленности или силовики получают пенсии до 2,5 тысячи евро (265 тысяч рублей) в месяц», — добавил он.

Другая путешественница из России описала жизнь пенсионеров в Германии словами «хочу так же». Она обратила внимание, что немцы много путешествуют и не экономят в старости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии согласился уйти в отставку. Он поставил перед оппозицией всего одно условие

      Раскрыто состояние госпитализированного на саммите G20 президента Парагвая

      Врачи дали совет для эффективного снижения давления без таблеток

      Маск высмеял пугающий прогноз Сороса о новой пандемии

      Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

      Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

      В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

      В России высказались об отсутствии Байдена на общем фото лидеров G20

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 голов

      В Кремле высказались о корректировках ядерной доктрины России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше