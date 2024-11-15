Россиянка описала жизнь пенсионеров в Германии словами «теперь хочу так же»

Российская путешественница побывала в Германии и раскрыла секреты долголетия местных пенсионеров. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Теперь хочу так же», — такими словами описала автор жизнь пожилых немцев. В первую очередь она обратила внимание, что жители Германии с детства формируют здоровые привычки и придерживаются их даже в отпуске.

Россиянка добавила, что для них путешествия являются не отдыхом, а образом жизни. «Даже проблемы со здоровьем (умственным или физическим) пожилые немцы не считают поводом для отказа от путешествий», — пояснила она.

Более того, по словам блогерши, люди в Германии начинают готовиться к старости с молодых лет. Они откладывают деньги и инвестируют, чтобы иметь финансовую подушку безопасности и не экономить на пенсии.

Ранее другой тревел-блогер раскрыл цены на продукты в ФРГ. Он отметил, что картофель там стоит около 400 рублей за 2,5 килограмма.