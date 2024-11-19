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15:38, 19 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на права пьяным, его арестовали
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на права пьяным. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 ноября. Экзаменатор заметил, что юноша очень эмоционален: бросает руль, кричит на машину и матерится. Тогда инспектор решил вызвать наряд ДПС. Алкотестер показал, что ученик пьян, и его задержали.

Несостоявшийся водитель рассказал, что за день до экзамена он провожал знакомого в армию и выпил несколько бокалов с виски и колой. Его доставили в полицейский отдел для оформления протокола. Мировой судья назначил юноше 10 суток ареста.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома в Новокузнецке.

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