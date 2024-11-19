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09:06, 19 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала жительниц США словами «опустились на самое дно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в США и поделилась наблюдениями о жизни местных женщин. Свое мнение она привела в блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора, жительницы Запада «из-за мужененавистничества или по какой-то другой странной причине» считают оскорбительным следить за своим весом и прихорашиваться. «Они всегда и везде разгуливают в ночной пижаме и изношенных домашних тапочках», — описала она.

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Блогерша добавила, что американки не вызывают интереса и уважения у представителей других культур. «Американки, приняв решение полностью запустить свой внешний вид, опустились на самое дно», — заключила она.

Ранее другой россиянин, проживший в США почти пять лет, раскрыл причину побега из этой страны. Его отпугнули проблемы с уплатой налогов и строгость американских законов.

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