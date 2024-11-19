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18:55, 19 ноября 2024Моя страна

Россиянка вырастила дома под лампой гигантский арбуз

Жительница Пермского края вырастила дома под лампой 23-киллограмовый арбуз
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

Жительница Пермского края Каролина Овчинникова вырастила дома под лампой гигантский арбуз. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что вес плода составил 23,8 килограмма. Рассаду россиянка посадила 23 апреля, а уже в начале июня у нее появилась первая завязь.

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По словам дачницы, на улице такие арбузы обычно вызревают за 90–120 дней, у нее же он рос 155. «Но даже этого времени ему не хватило, чтобы созреть в домашних условиях, — добавила она. — Когда я его разрезала, мякоть внутри была бледно-розовая, его еще спокойно можно было держать месяца два, до самого Нового года».

Это уже не первый рекорд Овчинниковой. В ее копилке уже есть 65-килограммовый арбуз и луковица-гигант весом в 2,5 килограмма, которые она также вырастила на даче.

Ранее житель Калининского округа Тверской области Игорь Малышев вырастил гигантский арбуз весом 93 килограмма. Арбуз-богатырь в обхвате 212 и 170 сантиметров был представлен на десятом гастрономическом фестивале «Ивановский капустник» на площадке «Огород гигантов».

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