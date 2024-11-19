Российская авиакомпания предложила билеты от 1499 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 1499 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 1499 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

За такую сумму можно улететь из Санкт-Петербурга в Калининград 20 ноября без багажа. Кроме того, «Победа» предложила авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург и из Мурманска в Москву за 2399 рублей, а из столицы в Калининград — от 3699 рублей.

В акции также участвуют заграничные направления. Например, добраться из Москвы в Стамбул 19 ноября можно дешевле 5000 рублей.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые пляжные страны для отдыха на Новый год. В перечень вошли Грузия, Турция и Египет. Недельные туры туда обойдутся от 250 тысяч рублей.