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11:12, 19 ноября 2024Путешествия

Российская авиакомпания предложила билеты от 1499 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 1499 рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 1499 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

За такую сумму можно улететь из Санкт-Петербурга в Калининград 20 ноября без багажа. Кроме того, «Победа» предложила авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург и из Мурманска в Москву за 2399 рублей, а из столицы в Калининград — от 3699 рублей.

В акции также участвуют заграничные направления. Например, добраться из Москвы в Стамбул 19 ноября можно дешевле 5000 рублей.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые пляжные страны для отдыха на Новый год. В перечень вошли Грузия, Турция и Египет. Недельные туры туда обойдутся от 250 тысяч рублей.

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