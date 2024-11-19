Российские медики отказались ехать на вызов к проглотившей наушник девочке

В Ленобласти медики отказались ехать на вызов к проглотившей наушник девочке

В Ленинградской области медики отказались ехать на вызов к двухлетней девочке, проглотившей наушник. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, мать отвлеклась на пару минут, в это время ребенок залез на комод, порылся в вещах — нашел там наушник и проглотил.

Когда россиянка вернулась в комнату, малышка кашляла и показывала жестами, что ей что-то мешает внутри. Вызвать рвоту не получилось, поэтому родительница позвонила в скорую. По ее словам, в помощи отказали — предложили подождать, пока все «выйдет само».

Мать все же повезла девочку в клинику уже за пределы Сланцевского района — в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу. Там после рентгена подтвердили, что ситуация сложная и нужна операция — ребенка экстренно доставили в Санкт-Петербург, где врачи областной детской больницы за десять минут извлекли наушник.

Ранее сообщалось, что в Челябинске врачи спасли восьмимесячного ребенка, который случайно проглотил железный крюк.