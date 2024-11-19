Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

Боец СВО прокомментировал приговор жене-хирургу из Липецка

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине Дмитрий Смотров ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения». Текст обращения опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

В октябре Правобережный районный суд Липецка осудил на три года колонии 33-летнюю Ольгу Смотрову, работавшую врачом-детским хирургом. Как следует из материалов дела, у двухлетней девочки выявили инфекционное заболевание, но после того, как состояние ребенка ухудшилось, решение о госпитализации не приняли, и спасти ее не удалось.

Муж россиянки, который проходит службу в зоне СВО в качестве командира зенитной бригады, озвучил свою версию событий, заявив, что на этапе следствия из перечня доказательств исключили те, которые могли бы доказать невиновность его жены, поскольку «найти виновного было крайне необходимо».

По его словам, стационар больницы, где работала подсудимая, не предусмотрен для оказания помощи по профилю «инфекционные заболевания», поэтому родителям ребенка при повторном обращении его супруга якобы рекомендовала госпитализироваться в профильное медучреждение. Однако, с его слов, родители отвезли ребенка домой и последующие два дня за медицинской помощью не обращались.

Помимо приговора Ольге Смотровой суд также вынес решение по полуторогодовалой дочери супругов — ее постановили передать в органы опеки и попечительства.

«В год семьи государство решило разрушить мою семью. Я защищаю чужих детей и семьи в Донбассе, а в это время глумятся над моей семьей. Мой отпуск скоро истечет, и мне придется с тяжелым сердцем вновь идти под пули врага и уворачиваться от его беспилотников, зная, что жена отбывает наказание в колонии, а грудной ребенок одним бесчувственным росчерком пера фактически остался сиротой», — заявил Смотров.

Ранее в Москве осудили покалечившую младенца врача-акушера. Женщина будет обязана выплатить более двух миллионов рублей потерпевшей стороне.