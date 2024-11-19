Российский чиновник предстанет перед судом после выстрела из его ружья в подростка

В Якутии перед судом предстанет чиновник, из чьего ружья застрелили подростка

В суд Якутии направлено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «2 Жемконский наслег», из ружья которого был произведен выстрел в 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Чиновника обвиняют в преступлении по статье 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшего смерть человека») УК РФ. По версии следствия, 5 октября он вернулся с охоты домой и поместил в сейф неразряженное ружье KHAN MATRIX, при этом ключи он оставил в замке, а сам уехал в Якутск.

Вечером к его дочери пришли двое друзей-подростков, которые смогли открыть сейф и взять оружие. Один из них по неосторожности выстрелил в голову второго, находящегося рядом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Талдоме неизвестный открыл стрельбу по охотникам.