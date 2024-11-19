Российские военные получат оленьи шкуры для маскировки

Магаданская область передаст военным в зоне СВО оленьи шкуры для маскировки

Магаданская область передаст российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) оленьи шкуры для «маскировки на передовой». Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Сергей Носов.

Данное предложение поступило от оленеводов из Северо-Эвенского округа. «Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года», — объяснил Носов.

Глава области также подчеркнул, что власти помогут обеспечить перевозку, выделку шкур и их передачу российским бойцам.