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00:42, 19 ноября 2024Бывший СССР

Начальник расчета БПЛА рассказал о новой тактике против дронов ВСУ

РИА Новости: БПЛА группировки «Днепр» устраивают воздушные засады дронам ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» устраивает воздушные засады дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Работино на запорожском направлении. О тактике против украинских беспилотников РИА Новости рассказал начальник расчета с позывным Вохан.

«Летел на живую силу противника. Она [гексакоптер "Баба-яга"] мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб — такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу», — сообщил он.

Говоря о новой тактике, Вохан упомянул воздушные засады. «Она ["Баба-яга"] пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил — в винты попал со снарядом», — поведал начальник расчета.

Ранее Вохан рассказал, что расчет ударных беспилотников уничтожил отряд военнослужащих ВСУ численностью около пяти человек под Работино. По его словам, операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за украинскими позициями и выслеживают военных, пока они не доведут дрон до места сосредоточения отряда.

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