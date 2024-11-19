Рост инвестиций в добычу нефти в России запланировали на четверть века

«Ведомости»: инвестиции в добычу нефти в России вырастут к 2050 году в 1,8 раза

Инвестиции в добычу нефти в России вырастут за четверть века в 1,8 раза к уровням 2023 года, достигнув 4,5 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы Минэнерго к проекту энергостратегии до 2050 года пишут «Ведомости».

Как следует из документа, подлинность которого подтвердил источник издания, основной рост запланированных капвложений в отрасли придется на текущий и следующий годы — в 2025-м показатель достигнет 3,8 триллиона рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. В дальнейшем, отмечают журналисты, инвестиции будут наращиваться более плавно и достигнут к 2050 году 4,5 триллиона рублей.

Согласно оценке ведомства, ситуация требует вовлечения нерентабельных запасов и увеличения объемов геологоразведки, в результате чего к указанному времени 23 процента всей добычи нефти в стране должны обеспечить объемы, полученные за счет увеличения коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, и 16 процентов — на месторождениях и залежах, открытых за счет проведения геолого-разведочных работ.

В материалах также отмечается, что спрос на энергоресурсы в мире будет расти «как минимум до 2035 года», а для наращивания добычи нефти в соответствии с динамикой спроса инвестиции в мире должны увеличиться с 300 миллиардов в год в 2022 году до 500 миллиардов к 2050-му.

Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия нацелена на ежегодную добычу нефти на уровне 540 миллионов тонн в период до 2050 года. Он уточнил, что речь идет о базовом долгосрочном сценарии по добыче нефти с учетом рыночных потребностей и добровольных сокращений в рамках сделки ОПЕК+ и у страны нет цели «наводнить» глобальный рынок сырьем.