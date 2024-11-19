Шурин главы российского региона оспорил приговор за попытку хищения 7,7 миллиарда рублей

Шурин главы Башкирии Бабоян обжаловал приговор за попытку хищения 7,7 млрд руб.

Предприниматель Роман Бабоян подал апелляционную жалобу на приговор в виде шести лет лишения свободы, полученный им за попытку хищения 7,7 миллиарда рублей у знакомого при помощи фиктивного договора займа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осужденный отрицает свою вину и считает себя невиновным.

2 ноября Никулинский суд Москвы признал Бабояна — брата Каринэ Хабировой и шурина главы Республики Башкортостан Радия Хабирова — виновным в мошенничестве. Как следует из приговора, он якобы дал взаймы знакомому 150 миллионов рублей, а затем потребовал вместе с процентами 7,7 миллиарда рублей. Аферист в деловых кругах регулярно бравировал родственными связями с женой главы Башкирии Каринэ Хабировой.

Мосгорсуд после проведения экспертизы не только отказал Бабояну в иске, но и направил дело в следственные органы, которые возбудили в отношении него уголовное дело. Осознав, что ситуация становится опасной, бизнесмен скрылся.

3 сентября 2022 года Бабоян был задержан столичной полицией. Позже его поместили под домашний арест, однако он нарушал условия пребывания под этой мерой пресечения — Бабоян посещал рестораны, и его вновь отправили в СИЗО.