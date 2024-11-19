Скорая помощь сбила 18-летнюю россиянку на пешеходном переходе

E1.ru: в Екатеринбурге скорая сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

Машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, водитель пытался затормозить, однако все равно не смог избежать наезда на россиянку. Последняя пересекала дорогу в наушниках и не услышала сирену. Сейчас девушку осматривают медики.

За рулем скорой был 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет, он перевозил пациента в тяжелом состоянии. После ДТП его перенесли в другой автомобиль и доставили в лечебное учреждение. По данным источника E1.ru в медицинских кругах, у этого пациента был инфаркт, а сбитая девушка пострадала достаточно серьезно.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошло ДТП с участием скорой помощи, тогда пострадали два медработника. Авария произошла на улице Северная в городе Орехово-Зуево.

До этого в петербургском Купчино мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку у дома № 61 по Бухарестской улице.