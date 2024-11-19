Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Подмосковье завершили

В Подмосковье суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель

Одинцовский суд Московской области завершил слушания позиций сторон в рамках дела по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, речь идет о землях в элитном поселке «Сады Майендорф».Следующее заседание назначено на 25 ноября, после этого суд удалится для принятия решения.

На прения ушло два полноценных дня заседаний. Генпрокуратура настаивала на законности иска: а именно, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были закончены, а значит, земли получены незаконно, а также что они были проданы по заниженной стоимости.

Ответчик же заявлял, что перед покупкой земельные участки выбыли из владения государством — они были переданы в счет возмещения затрат, понесенных на реставрацию памятника по исполненному договору.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура хочет обратить в доход России имущество экс-следователя Мурута Тамбиева.