Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:21, 19 ноября 2024Силовые структуры

Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Подмосковье завершили

В Подмосковье суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Одинцовский суд Московской области завершил слушания позиций сторон в рамках дела по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, речь идет о землях в элитном поселке «Сады Майендорф».Следующее заседание назначено на 25 ноября, после этого суд удалится для принятия решения.

На прения ушло два полноценных дня заседаний. Генпрокуратура настаивала на законности иска: а именно, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были закончены, а значит, земли получены незаконно, а также что они были проданы по заниженной стоимости.

Ответчик же заявлял, что перед покупкой земельные участки выбыли из владения государством — они были переданы в счет возмещения затрат, понесенных на реставрацию памятника по исполненному договору.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура хочет обратить в доход России имущество экс-следователя Мурута Тамбиева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Бывшим топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

      Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      ВСУ предрекли попадание в «огневой мешок»

      Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»

      В Кремле словами «танцевать танго в одиночку не можем» высказались об отношениях РФ с США

      Назван размер справедливой пенсии неработающих россиян

      Российский чиновник предстанет перед судом после выстрела из его ружья в подростка

      Фитнес-тренер назвала эффективные и простые упражнения от отеков

      Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше