Генпрокуратура захотела обратить в доход России имущество бывшего следователя Тамбиева

Генпрокуратура хочет обратить в доход России имущество экс-следователя Тамбиева

Генпрокуратура России подала иск к бывшему следователю Марату Тамбиеву, осужденному за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей, с требованием обратить его имущество в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС.

Никулинский районный суд города Москвы уже принял к производству данный иск. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 12 декабря 2024 года. Соответчиком проходит дядя бывшего Тамбиева Шагабан Кубанов.

Отмечается, что среди имущества следователя, которое прокуроры хотят передать государству, — мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Подмосковье и биткойны на несколько миллионов рублей.

В 2023 году суд изъял у экс-следователя в казну 1032 биткойна, что эквивалентно 24 миллионам долларов. Кроме того, Балашихинский городской суд взыскал с Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей, полученных ими в качестве взятки.

Они были осуждены на 16 и 9 лет лишения свободы соответственно за получение 2,7 тысячи биткоинов в качестве взятки от хакеров из группировки Infraud Organization.